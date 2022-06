Eggersdorfer Auswanderin vermisst in der Weihnachtszeit ihre Heimat

Seit 13 Jahren lebt die Eggersdorfer Auswanderin Sabrina Davis in Australien. Doch besonders in der Weihnachtszeit vermisste sie ihre Heimat - zum Beispiel Würstchen mit Kartoffelsalat.

Sabrina Davis aus Eggersdorf lebt seit nunmehr 13 Jahren in Australien. Zusammen mit ihrem Mann (der Australier ist) und den zwei Kindern leben die vier auf Kangaroo Island. Besonders in der Weihnachtszeit vermisst sie aber ihre deutsche Heimat.

Eggersdorf/Kangaroo Island - Kaltes Bier statt warmer Glühwein, Plastiktannenbaum und Bescherung am Morgen des 25. Dezembers: Auf der anderen Seite der Erdkugel läuft das Weihnachtsfest in vielerlei Hinsicht anders ab als hierzulande. Sabrina Davis kennt Weihnachten in Australien nun schon seit 13 Jahren. Aus Eggersdorf verschlug es sie damals nach „Down Under“.