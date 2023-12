Eggersdorf. - Am Wochenende fand die diesjährige Vereinsschau der Eggersdorfer Rassegeflügelzüchter statt. Wochen- und monatelang haben die Züchter auf diesen Tag hingearbeitet, denn so eine Geflügelschau ist für die Züchter und Tiere immer mit einem Kraftakt verbunden. Die Tiere müssen geputzt, eingecremt und an den Käfig trainiert werden. Doch ausschlaggebend für die Züchter des Rassegeflügelzuchtvereins „1936 Eggersdorf e.V“ ist vor allem eins – ihre Leidenschaft. Meist eine, mit der sie seit Kindesbeinen an verbunden sind.

So war es auch bei Winfried Hamel und Eckhardt Spaleniak. Sie wurde an diesem Tag für ihre 60 Jahre treue Mitgliedschaft im Verein mit einem Ehrengeschenk gewürdigt. Darüber hinaus gehören aber beide Mitglieder mit zu den erfolgreichsten Züchtern im Verein. Ihre Wohnung zieren unzählige Trophäen von Ausstellungen, die Einblick in ihre Zuchterfolge in all den Jahren geben.

Die Platzierungen

So konnte sich in diesem Jahr Eckhardt Spaleniak mit seinen Hühnern Australorps wieder den Vereinsmeistertitel sichern. Auch Hans-Joachim Engelmann behauptete sich mit seinen Cröllwitzer Deutschen Puten in der Sparte Groß- und Wassergeflügel und wurde Vereinssieger. Zurzeit bereitet er sich auf eine große Ausstellung in Erfurt vor, auf der er natürlich dann seine besten Zuchterfolge präsentieren möchte. Bei den Zwerghühnern wurde Edgar Will mit seinen Antwerpener Bartzwergen Vereinsmeister. Und Stephan Kralisch konnte mit seinen Tauben der Rasse Deutschen Schautippler – schwarz getigert- ebenfalls Vereinsmeister werden. Der erfahrene Züchter Stephan Kralisch aus Großmühlingen ist zwar erst jüngstes Mitglied bei den Eggersdorfern, hat sich aber schon bei seiner ersten Ausstellung im neuen Verein mit seinen 34 ausgestellten Tauben recht erfolgreich eingebracht.

Würdigung durch Gäste

All dies würdigten bei der Eröffnung die geladenen Ehrengäste. Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD): „Ich freue mich besonders, dass es in unserer Gemeinde noch so viele Zuchtgemeinschaften gibt, denn aus Versorgungsgründen betreiben die Züchter ihr aufwendiges Hobby bestimmt nicht. Das Streben nach Zuchterfolgen liegt ihnen am Herzen und dafür danke ich allen Ausstellern.“ Der Vorsitzende des Kreisverbandes der Rassegeflügelzucht, Volker Brosius, lobte die Eggersdorfer Züchter für die Anzahl der ausgestellten Tiere als auch für die Vielfalt der gezeigten Rassen. Er verwies aber noch auf „die gestiegenen Energiekosten und Futterkosten sowie die veterinärmedizinischen Gutachten und Bestimmungen. Dies bereitet den Züchtern heutzutage große Sorgen“. Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem (SPD) würdigte die Leistungen der Geflügelzüchter und betonte, dass der Eggersdorfer Geflügelverein zu den führenden Vereinen im Dorf gehöre, wenn es um die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben geht.

Winfried Hamel (l.) und Eckhardt Spaleniak wurden von Jens Hamel (r.) für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Klaus-Dieter Schmidt

Das Los entscheidet

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist immer die Auswertung des Ergebnisses - das Schätzen des Gewichtes einer vom Zuchtfreund Hans-Joachim Engelmann gesponserten Gans. Der glückliche Gewinner Marko Kuhnert konnte erst nach Losentscheid ermittelt werden und sicherte sich somit seinen Weihnachtsbraten.

Das Leitungsteam des Vereins, Jens Hamel und sein Vater Winfried, freuten sich über die gelungene Ausstellung und natürlich über die rege Beteiligung ihrer Zuchtfreunde sowie über das erreichte Ergebnis. Auch die Preisrichter schätzten die Eggersdorfer Ausstellung als recht gelungen ein und lobten nicht nur die Zuchterfolge der Züchter, sondern auch die vorbildliche Form der Präsentation, die für den Landkreis eine Vorbildrolle haben soll.

Besonders bedanken möchten sich die Vereinsmitglieder bei den 28 Sponsoren, durch deren Unterstützung erst so eine Ausstellung möglich ist.