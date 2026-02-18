weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Vorschlag der AfD: „Ein Formular weniger“ soll Schönebecker Rathaus entlasten

Vorschlag der AfD „Ein Formular weniger“ soll Schönebecker Rathaus entlasten

Die AfD will im Rathaus Schönebeck ein Pilotprojekt zum Bürokratieabbau starten lassen. Das wird vorgeschlagen.

Von Olaf Koch 18.02.2026, 09:40
Der Rathaussaal von Schönebeck: Die AfD schlägt ein Pilotprojekt zum Bürokratieabbau vor.
Der Rathaussaal von Schönebeck: Die AfD schlägt ein Pilotprojekt zum Bürokratieabbau vor. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Mit einem Pilotprojekt zum Bürokratieabbau will die Fraktion der AfD im Schönebecker Stadtrat einen Beitrag für eine schlankere Verwaltung und eine Entlastung der Bürger starten. „Ein Formular weniger“ heißt das Vorhaben, einen entsprechenden Beschlussvorschlag hat die Fraktion zur Abstimmung eingebracht.