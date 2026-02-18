Die AfD will im Rathaus Schönebeck ein Pilotprojekt zum Bürokratieabbau starten lassen. Das wird vorgeschlagen.

Der Rathaussaal von Schönebeck: Die AfD schlägt ein Pilotprojekt zum Bürokratieabbau vor.

Schönebeck. - Mit einem Pilotprojekt zum Bürokratieabbau will die Fraktion der AfD im Schönebecker Stadtrat einen Beitrag für eine schlankere Verwaltung und eine Entlastung der Bürger starten. „Ein Formular weniger“ heißt das Vorhaben, einen entsprechenden Beschlussvorschlag hat die Fraktion zur Abstimmung eingebracht.