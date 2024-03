Barby. - Wenn Kriminalrat Lothar Schirmer noch mal auf die Welt kommt, würde er einen prima Kaffeefahrt-Verkäufer abgeben. Im Rautenkranz spielte er gut zehn Minuten lang das Gebaren eines windigen Verkäufers nach, der den Teilnehmern geschickt überteuerte Sachen andrehte, die kaum ein Mensch braucht. Die angebotenen Produkte wurden typischerweise als „revolutionär, völlig neu, noch nicht im Handel erhältlich“ angepriesen. Wobei der redegewandte Handelsmann zu einer Strategie ansetzte, die relativ neu zu sein schien: Er habe sich von einigen seiner Verkäufer getrennt, weil die nicht seriös gewesen seien und die netten Kunden abgezockt hätten. Aber auch letztere bekamen ihr Fett weg. Angeblich seien einige von ihnen „Schmarotzer“, die an Verkaufsfahrten nur teilnahmen, um einen „schönen Nachmittag“ zu haben. Sein Unternehmen habe deswegen im vergangenen Jahr eine Million Euro Miese gemacht!

Der Barbyer Seniorenkreis bemüht sich ständig, für die Monatsveranstaltungen interessante Referenten zu gewinnen. In diesem Fall liest man in den Gesichtern, dass es lehrreich und gleichsam amüsant war. Thomas Linßner

Wer nach so viel „Ehrlichkeit“ moralisch weichgeklopft und kaufbereit war, dem wurden pharmazeutische Wundermittel (gegen Krebs, Bluthochdruck, Impotenz) oder Decken (Produkt der Weltraumforschung) stark überteuert angedreht.

Berufliche Leidenschaft: Lothar Schirmer trägt goldene Handschellen als Reversschmuck. tli

Krimi-Fuchs Lothar Schirmer lief nicht nur dabei zu großer Form auf. Er präsentierte einige Fälle aus seinem Buch „Abgezockt von Gaunern und Ganoven“, das auf knapp 300 Seiten wie ein Who is Who der Spitzbüberei daher kommt. Wer diesen „sinnvollen und humoristischen Ratgeber“ von vorne bis hinten gelesen hat, fällt nicht mehr so leicht auf Betrüger herein.

Was übrigens nicht nur älteren Menschen so ergehen kann. Auf einer spanischen Autobahn wurde ein junges Paar von zwei wild gestikulierenden Männern gestoppt, um auf einen Pkw-Defekt hinzuweisen. Während das Auto von den erschreckten Touristen und ihren spanischen „Helfern“ untersucht wurde, erschien auf wundersame Weise ein dritter Mann, der die Handtasche klaute. Der Kriminalrat a.D. bot in Barby für eine spätere Veranstaltung ein neues Aufklärungsformat an, das sich seine Premiere-Lorbeeren bereits in Schirmers Heimat, dem Jerichower Land, holte. Es heißt „Gaunertricks und Soulmusik“. Dabei werden auf unterhaltsame Weise nicht nur die Tricks gewiefter Betrüger vorgestellt und darüber aufgeklärt. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die Soul-Band des Polizeiorchesters. Als Höhepunkt soll es einen überraschenden Hauptgewinn geben, der aus echten Tausend-Euro-Scheinen der Bundesbank besteht. Doch wer Schirmer, den mit allen Wassern gewaschenen Kommissar, kennt, wird ahnen, dass auch dabei etwas faul ist.