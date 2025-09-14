Pioniergeschichten aus Barby Ein Pömmelter trotzt dem Regime und verwirklicht seinen Traum
Mitte der 1980er Jahre reifte in Kurt Meier die Idee, einen funktionsfähigen Gleitschirm zu nähen. 1988 machte er die ersten Testflüge im Geheimen.
14.09.2025, 14:00
Pömmelte. - „Wetten, dass ich fliege? Um eine Kiste Bier!“ „Das schaffst du nie. Auch wenn heute auf einmal vieles möglich ist. Mit deinem selbst gebastelten Gleitschirm fliegst du nie, Kurt!“ Ort dieses Dialogs: Mechanische Werkstatt der Barbyer Maisanwerke. Datum: Frühjahr 1990.