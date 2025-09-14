Mitte der 1980er Jahre reifte in Kurt Meier die Idee, einen funktionsfähigen Gleitschirm zu nähen. 1988 machte er die ersten Testflüge im Geheimen.

Ein Pömmelter trotzt dem Regime und verwirklicht seinen Traum

Kurt Meier (73) mit dem heimlich gebastelten Modell eines Gleitschirms. Wenn ihm die Sicherheitsorgane der DDR auf die Schliche gekommen wären, hätte es für ihn „sehr unangenehm“ werden können. Der Staat witterte in solchen Fällen potenzielle Republikflucht.

Pömmelte. - „Wetten, dass ich fliege? Um eine Kiste Bier!“ „Das schaffst du nie. Auch wenn heute auf einmal vieles möglich ist. Mit deinem selbst gebastelten Gleitschirm fliegst du nie, Kurt!“ Ort dieses Dialogs: Mechanische Werkstatt der Barbyer Maisanwerke. Datum: Frühjahr 1990.