Es war der Fahrkartenautomat, auf den es Täter Samstagnacht abgesehen hatten. Am Bahnhof von Gommern sprengten sie den Automaten, um an die Geldkassetten zu kommen.

Gommern - In der Nacht zu Samstag, 13. September 2025, gegen 3.37 Uhr ist es am Bahnhof in Gommern zu einer Explosion gekommen.

Bisher noch unbekannte Täter sprengten laut Polizeiangaben den Fahrkartenautomaten am Bahnhof. Dabei wurde der Automat vollständig zerstört. Die Täter konnten mehrere Geldkassetten erbeuten.

Geldkassetten fallengelassen - Täter vermutlich zu Fuß unterwegs

Es wurden im Bahnhofvorgelände Geldkassetten fallen gelassen sowie auf der abgängigen Straße einzelne Geldscheine festgestellt. Daraus lässt sich auf eine fußläufige Flucht des Täters schließen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Nebst der Schutz- und Kriminalpolizei Burg kamen ebenfalls Entschärfer der Bundespolizei zum Einsatz.

Zeugen die Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Burg (03921-9200) oder jeder anderen Polizeidienstelle zu melden.