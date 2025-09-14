Besuch der Autorin Sylvie Braesi wird im Lese-Café erwartet. Sie liest aus ihren Mord-Geschichten rund um die „Bademantel-Gang“.

Sylvie Braesi signiert bei Lesungen immer wieder gern ihre Bücher für Krimifans.

Oschersleben - Auf gemütliche und gleichzeitig spannende Momente können sich die Oschersleber diese Woche mit der ersten Nachmittagslesung nach der Sommerpause freuen. Denn die Stadtbibliothek erhält Besuch der Krimiautorin Sylvie Braesi. Zu Gast ist sie am Mittwoch, 17. September, um 14.30 Uhr im Lesecafé.