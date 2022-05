Eis-Cafés: Das kostet jetzt die Kugel Eis in Schönebeck

Angela Ising, Geschäftsführerin von „Jannys Eis“ in der Friedrichstraße in Schönebeck, überreicht einem Kunden sein Eis. Wie in anderen Eisdielen und Eis-Cafés in Schönebeck hat auch Ising die Preise angepasst.

Schönebeck - Wehmütig mag vielleicht so mancher Schönebecker an die Zeiten zurückdenken, in denen eine Kugel Eis nur ein paar Pfennige gekostet hat. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Schade eigentlich. Doch wie ist aktuell die Situation? Müssen die Freunde der kalten Süßigkeit in der diesjährigen Saison von Eisdielen, Eiscafés & Co. tiefer in die Tasche greifen? Die Volksstimme hat mit den Betreibern über ihr Geschäft und die Preise gesprochen.