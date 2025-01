Plötzky. - Als Elfriede Rembitzki an einem kalten Nachmittag in ihrem Zug am Magdeburger Bahnhof sitzt, ahnte sie noch nicht, dass sie gleich ihrem zukünftigen Ehemann begegnen wird. Und plötzlich stand er da. „Ich kann mich noch gut an unsere Begegnung erinnern, sowas vergisst man nicht“ erzählt die damals 17-Jährige.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.