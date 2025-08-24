weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Elbeschwimmen in Schönebeck: 43 Wagemutige dabei

Der 22. Elbebadetag stand ganz im Zeichen des Flusses. 43 mutige Männer und Frauen warfen sich in die Fluten, bevor dann die Drachenboote durch die Wellen schossen.

Von Stefan Demps Aktualisiert: 25.08.2025, 12:01
Ab ins warme Nass. Die Elbe lud mit angenehmen 20 Grad zum Schwimmen ein. Fotos: Stefan Demps

Schönebeck. - Veranstaltungen unter freiem Himmel sind auch immer ein Risiko, da das Wetter gerne mal einen Strich durch die Rechnung machen kann. So war es auch am Sonnabendmittag beim Bootshaus der Ruderer im Buschweg direkt an der Elbe.