In Schönebeck wurden am Hummelberg vermeintliche Pusteblumen entdeckt, die ziemlich groß sind. Was hat es damit auf sich?

Schönebeck l In Schönebeck sorgte eine Pflanze für Verwunderung. Sie sehen aus wie Pusteblumen - nur um einiges größer. Ein Bild kursierte vor kurzem in einer Schönebecker Facebook-Gruppe. Die Schönebeckerin Nancy Ladenschulze hat es gepostet - und damit einige Reaktionen ausgelöst. "Die waren größer als meine Hand", berichtet sie der Volksstimme. Mehrere dieser "Riesen-Pusteblumen" wurden von ihr am Hummelberg gesichtet. Aber was hat es mit der Pflanze auf sich?

Michael Wunschik vom Nabu in Schönebeck schafft Klarheit. "Bei der Pflanze handelt es sich um den Wiesen-Bocksbart", erklärt er auf Nachfrage. Diese Pflanze gehöre wie der Löwenzahn zur Familie der Korbblüter. "Er kommt vor allem auf Fettwiesen vor und ist in seinem Bestand ungefährdet", so Wunschik weiter.

Die Pflanze im Bild befindet sich im Samenstand und der ist doppelt so groß wie beim Löwenzahn. Die Pfanze kann bis zu 80 Zentimeter groß werden. Ihre Wurzeln wurden früher sogar als Nahrungsmittel verwendet. Wenn sie blüht, trägt sie gelbe Blüten.