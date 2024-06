Erneut kommt Kritik am Caterer auf, der für die Mittagsversorgung der Schönebecker Grundschulen zuständig ist. An der Lerchenfeldschule wurde zwischenzeitlich sogar die Essensausgabe gesperrt.

Schönebeck/Calbe – Nicht kindgerecht, versalzen, teilweise eklig – so lautet das Fazit eines Probeessens, das vergangene Woche in Schönebeck durchgeführt wurde. Schüler, Lehrer und Eltern haben Speisen des Calbenser Caterers „Mein Menü“ probiert, der die städtischen Grundschulen versorgt. Weiterhin hat der Anbieter offenbar auch Probleme damit, die Speisen warm zu servieren. Vergangene Woche ist zwischenzeitlich sogar die Essensausgabe in der Lerchenfeldschule gesperrt worden, weil das Essen zu kalt war. Und es gibt etwas, was Eltern sauer aufstößt.