Fabrik von Florida-Eis in Schönebeck soll vegan und nachhaltig werden

Der Bau der Eis-Fabrik in Schönebeck soll in wenigen Monaten beginnen. Dabei legt Olaf Höhn, Geschäftsführer von Florida-Eis, den Fokus ganz klar auf Nachhaltigkeit. Welche Rolle spielen dabei Hafer, Holz und Bambus?

Der Berliner Eis-Hersteller „Flordia-Eis“ will im Frühjahr 2023 mit der Errichtung eines neuen Werkes in Schönebeck beginnen. Hier soll dann unter anderem veganes Eis produziert werden – und zwar möglichst klimaneutral.

Schönebeck - „Es ärgert mich, dass wir nach all den Planungen noch keinen einzigen Spatenstich gemacht haben“, sagt Olaf Höhn, Geschäftsführer der Speiseeis-Manufaktur „Floria-Eis“ aus Berlin. Sollte ursprünglich der Bau des neuen Werkes in Schönebeck schon im Mai diesen Jahres erfolgen, so hat sich der Baustart unter anderem aufgrund von Lieferengpässen in der Baubranche verzögert. Im Frühjahr 2023 soll es dann aber endlich in Schönebeck losgehen, so Höhn.