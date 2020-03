Ein lauter Knall hat offensichtlich einige Bürger in Schönebeck beschäftigt. Bei Facebook wurde am Montag darüber diskutiert. Foto: Stephan Jansen/dpa

Im sozialen Netzwerk Facebook berichten mehrere Personen von einem lauten Knall in Schönebeck.

Schönebeck (dt) l Laut mehreren Facebook-Usern soll in Schönebeck in der Nacht zum Montag ein lauter Knall im Stadtgebiet zu hören gewesen sein. Angeblich war das Geräusch etwa gegen ein Uhr zu hören - auch in Salzelmen und Felgeleben. Teils sind die Schönebecker sogar davon hochgeschreckt, schreiben sie. Die Volksstimme hat am Montag versucht dem ganzen nachzugehen.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers des Salzlandkreises auf Nachfrage erklärt, gab es aus polizeilicher Sicht in jener Nacht im Bereich Schönebeck zumindest keine Polizeieinsätze. Das macht am Tag danach einen beispielsweise explodierten Automaten zumindest eher unwahrscheinlich.

Vielleicht eher eine nächtliche Baustelle oder ein genehmigtes Feuerwerk? Nichts, was der Stadt bekannt gewesen wäre, heißt es auch auf Nachfrage im Rathaus. Auch das Ordnungsamt könne dazu nichts näheres sagen, da es weder Beschwerden noch konkrete Hinweise gebe.

Möglicherweise doch nur ein paar Jugendliche mit lauten Böllern? Es bleibt rätselhaft. Einige Facebook-User machen sich auf jeden Fall unter dem Beitrag eher einen Spaß draus. Beispielsweise sei einem der Geduldsfaden gerissen - wofür er sich auch entschuldigt.