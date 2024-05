Stutfohlen der Pferderasse Noriker wird in Werkleitz beigebracht, wie man „am Wagen geht“. Ziel der Bauern ist es, bei besonderen Anlässen dreispännig zu fahren.

„Fahrschule“ für Pferde: Fohlen lernen in Werkleitz am Wagen zu gehen

Werkleitz. - Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr ... Diese alte Spruchweisheit wird gerne gegenüber Menschenkindern verwendet, die keine Lust zum Lernen haben oder denen man etwas in der „Prägephase“ versäumt beizubringen. Auch auf junge Pferde ließe sich der Satz übertragen. Denn wenn die im Fohlenalter nicht lernen, was sie später können müssen, wird es schwierig.