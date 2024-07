Zum 222-Jährigen lädt der Solepark Bürger und Besucher Schönebecks in den Kurpark ein, um eine schöne Zeit zu verbringen. Außerdem werden verschiedene Angebote, beispielsweise im Lindenbad, vorgestellt.

Veranstaltung in Schönebeck

Das Team des Soleparks lädt anlässlich der 222 Jahre Kurgeschichte Bürger und Besucher Schönebecks am Sonntag zum Familienpicknick in den Kurpark ein.

Schönebeck/Bad Salzelmen. - Eine Decke auf dem Rasen ausbreiten, ein paar kleine Leckereien genießen und im Schatten der Bäume die Seele baumeln lassen. Klingt gut? Dann am Sonntag ab in den Kurpark von Bad Salzelmen. Hier – gegenüber dem Lindenbad – veranstaltet der Solepark nämlich anlässlich der 222-jährigen Kur-Geschichte ein Familienpicknick für Gäste und Bürger der Stadt Schönebeck. Was genau ist geplant?