Mit hohem Anspruch und viel Elan trat die WBG Schönebeck an, um seinen Mieter an die Fernwärme anzuschließen. 2026 geht es weiter und die anderen Vermieter ziehen mit.

In der Bertolt-Brecht-Straße sind die ersten Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Weitere sollen folgen.

Schönebeck. - Im letzten Jahr fingen nach zweijähriger Planung die Arbeiten zum Anschluss einiger Wohnblöcke der Bertolt-Brecht-Straße an das Fernwärmenetz an. Diese sind im Verantwortungsbereich der Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (Wbg). „Wir haben sehr eng mit den Stadtwerken Schönebeck zusammengearbeitet“, berichtet Wbg-Vorstandsmitglied Matthias Goldschmidt. Und das mit ersten Erfolgen wie das Vorstandsmitglied der Wbg im Gespräch mit der Volksstimme verrät.