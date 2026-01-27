Der Verein Pro Krankenhaus Havelberg sieht mehr als fünf Jahre nach der Schließung der Klinik kaum Fortschritte und wendet sich an Bundespräsident Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in Tangermünde im Herbst 2025.

Havelberg. - Ist es ein verzweifelter Akt der Hilflosigkeit oder doch der Schlüssel zum Erfolg? Nach fünf Jahren ohne Krankenhaus hat Holger Schulz, Vorsitzender des Vereins Pro Krankenhaus Havelberg, einen Brief geschrieben. Der Empfänger heißt Frank-Walter Steinmeier, ist Bundespräsident und SPD-Mitglied.