Feueralarm bei den „Bördespatzen“

Je früher umso sicherer: In der Kita in Biere lernen die Kinder früh, wie man mit Gefahren umgeht, etwa Brände.

Biere (am) - Achtung Feueralarm! Die Kinder und Erzieher der Kita „Bördespatz“ in Biere bekommen große Ohren, als die Trillerpfeife am Vormittag ge-gen 10 Uhr über den langen Flur schrillte: Dieses Geräusch kennen wir doch noch, jetzt muss alles ganz schnell gehen!

Auf dem Weg zum vorgemerkten Sammelplatz hinter der Kita am Park wird noch schnell die Jacke im Vorbeirennen gegriffen, für mehr bleibt keine Zeit. Feueralarm!

Doch dieses Mal ist es nur eine Evakuierungsübung der Ortsfeuerwehr in Biere, welche einmal im Jahr zeitgleich mit der Brandschutzbegehung durchgeführt wird.

Gebäude zügig räumen

Diese Übung dient neben der Schulung der Kinder auch dem Team der Erzieher um Kita-Leiterin Petra Müller.

Das ist aber wichtig. Damit die Übung realitätsnah für alle Beteiligten durchgeführt werden kann, steht der genaue Termin nicht offiziell fest. Warum nicht offiziell?

„Wir fragten an, ob bestimmte Projektwochen oder auch Urlaubszeiten für die Kita in diesem Monat geplant sind, um einen genauen Termin in der Ortsfeuerwehr intern abzustimmen. Den Termin wissen dann nur die Kameraden – und damit kann die Übung, wie auch im Ernstfall, unangekündigt in der Kita durchgeführt werden“, beschreibt Jugendwart Matthias Ohlhoff, der auch die Jugendfeuerwehr in Biere ausbildet.

Auch Kita-Leiterin Petra Müller ist mit dem Ablauf der diesjährigen Übung zufrieden, lief diese doch wie immer super ab. „Durch das Verhalten der Erzieher konnte das Gebäude zügig geräumt werden. Das funktioniert aber nur durch die enge Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und die regelmäßigen Projektwochen zum Thema Brandschutz.“

„Nein sagen“ bei fremden Personen

Die nächste Projektwoche ist bereits für den November geplant, handelt sich um ein genauso wichtiges Thema wie das der Feuerwehr. Vom 7. bis 11. November heißt es in der Projektwoche „Nein sagen!“, teilt die Leiterin der Kita aus Biere mit.

In dem Projekt geht es um eine wichtige Botschaft, wie der Name verrät. Die Vorschulkinder werden sensibilisiert „Nein!“ zu sagen, wenn es um das Verhalten gegenüber fremden Personen geht. Es ist ein Projekt der Polizei, das zu dieser Woche die Erzieher unterstützt und die Kinder aufklärt.Die Regionalbereichsbeamtin Petra Peters ist mit ihrer Kollegin heute aber auch zur Projektwoche mit bei.

Natürlich kam die Feuerwehr nicht allein und nicht ohne Einsatzfahrzeug. So konnten die Kids sich nicht nur das Hilfeleistungslöschfahrzeug, auch bekannt als HLF, sondern auch den Funkstreifenwagen der Polizei genauer anschauen. Sie durften Probesitzen und ihre Fragen zum Thema Feuerwehr und Polizei stellen.

Das Leuchten der Kinderaugen war nicht zu übersehen, als sie zusammen mit dem Jugendwart einen D-Schlauch halten und mit Wasser spritzen durften. Auch der ein oder andere Erzieher ließ sich diese Chance natürlich nicht entgehen.

Und vielleicht begeistern sich die Kinder ja nach diesem Vormittag auch bald für die Kinderfeuerwehr in Biere. Diese kann nämlich ab dem Alter von sechs Jahren immer mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr beim Ausbildungsdienst in Biere besucht werden. Für alle ab 12 Jahren findet der Dienst immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt.