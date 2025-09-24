Riesiger Flächenbrand im Juli brachte die Einsatzkräfte auch in Calbe an die Belastungsgrenze. Einige Feuerwehrleute kollabierten und der Stadtratsvorsitzende bringt eine weitere Ausrüstung ins Gespräch.

Hitzebelastung bei Bränden fordert die Feuerwehr. Nach dem Großeinsatz in Calbe spricht der Stadtrat über neue Einsatzkleidung für die Sommermonate.

Calbe. - Mit einer ungewöhnlichen Ansprache begann Mario Kannegießer (ALC/SPD) die jüngste Sitzung des Stadtrates. Der Kommunalpolitiker an der Spitze des Calbenser Stadtrates erinnerte seine Kollegen an den 2. Juli dieses Jahres.