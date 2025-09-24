Diskussion Calbenser Feuerwehrleute fordern leichtere Ausrüstung für Einsätze bei Hitze
Riesiger Flächenbrand im Juli brachte die Einsatzkräfte auch in Calbe an die Belastungsgrenze. Einige Feuerwehrleute kollabierten und der Stadtratsvorsitzende bringt eine weitere Ausrüstung ins Gespräch.
Aktualisiert: 24.09.2025, 14:51
Calbe. - Mit einer ungewöhnlichen Ansprache begann Mario Kannegießer (ALC/SPD) die jüngste Sitzung des Stadtrates. Der Kommunalpolitiker an der Spitze des Calbenser Stadtrates erinnerte seine Kollegen an den 2. Juli dieses Jahres.