Havarie im Harz: Ein Lkw beschädigt einen Bordstein – und plötzlich fließt literweise Diesel in die Kanalisation. Feuerwehr und Spezialfahrzeuge rücken aus, um eine Umweltkatastrophe in Ilsenburg zu verhindern.

Havariealarm an der Ilse: Mit schwerer Technik rückten die Helfer am Mittwoch zur Bergung eines havarierten Lkw in Ilsenburg (Harz) an.

Ilsenburg. - Mittwochmorgen, 8.21 Uhr, in der Straße Pulvermühle in Ilsenburg: Ein stattlicher Lkw eines bundesweit agierenden Baustoffhandels verlässt den Hof eines Handwerksbetriebs, den er unmittelbar zuvor mit Material beliefert hat. Die Kurve ist eng, und der Lkw fährt über die Bordsteine auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dabei hebt sich ein Bordstein, verkantet durch die Hebelwirkung und reißt ein Loch in den Tank der Zugmaschine. Dieser enthält nach Feuerwehrangaben etwa 600 Liter Diesel und soll noch recht voll gewesen sein.