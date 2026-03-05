Ein neues Erkundungsspezialfahrzeug ersetzt das Vorgängermodell, das bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Salzelmen stationiert ist. Was ist neu an dem Auto?

Ein neuer CBRN-Erkundungswagen für den Zivil- und Katastrophenschutz ist im Salzlandkreis angekommen und bei der Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen stationiert.

Bad Salzelmen. - Bei der Stadtteilfeuerwehr Bad Salzelmen wurde ein in die Jahre gekommenes Einsatzfahrzeug ausgetauscht. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Erkundungsfahrzeug für chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren. Die Neuanschaffung wurde vom Bund finanziert und kostete 311.000 Euro. Die Kameraden aus Bad Salzelmen zeigten bei der Übergabe, was das Auto kann.