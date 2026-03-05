Nach Bürgerumfrage Frischer Name für einen bekannten Treffpunkt: So heißt jetzt das Servicezentrum in Magdeburg
Das Alten- und Servicezentrum im Bürgerhaus Cracau trägt jetzt einen neuen Namen. Am Tag der offenen Tür soll es auch eine kleine Einweihung geben. Wie es zu der Namensänderung kam und welche Vorschläge es noch gab.
05.03.2026, 07:10
Magdeburg. - Das Alten- und Servicezentrum im Bürgerhaus Cracau ist seit 1998 ein fester Treffpunkt für Seniorinnen und Senioren – ein Ort zum Kreativwerden, Mitsingen oder einfach Zusammensitzen. All das bleibt bestehen, bekommt nun aber einen neuen Rahmen: Das Haus trägt jetzt einen neuen Namen.