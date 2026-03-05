Nach Bürgerumfrage Frischer Name für einen bekannten Treffpunkt: So heißt jetzt das Servicezentrum in Magdeburg

Das Alten- und Servicezentrum im Bürgerhaus Cracau trägt jetzt einen neuen Namen. Am Tag der offenen Tür soll es auch eine kleine Einweihung geben. Wie es zu der Namensänderung kam und welche Vorschläge es noch gab.