Bürgerbegehren noch offen Kita Bergzow vor dem Aus? 800 Unterschriften gesammelt, doch reicht das gegen die Sparpläne?

Seit mehreren Monaten wird über die Schließung der Kita in Bergzow als Sparmaßnahme diskutiert, so auch bei der vergangenen Ausschuss-Sitzung. Hoffnung auf Fördermittel aus dem Programm „Kita-Stabil“ gibt es nicht, offen ist hingegen der Ausgang des Bürgerbegehrens.

Von Louis Hantelmann 05.03.2026, 07:09
Mehrere Vorschläge zum Erhalt der Kita Bergzow sind dem Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr vorgestellt worden.
Mehrere Vorschläge zum Erhalt der Kita Bergzow sind dem Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr vorgestellt worden. Archivfoto: Louis Hantelmann

Bergzow. - Ist die Kita in Bergzow noch zu retten? Seit Monaten wird die Schließung als eine der Einsparungsmaßnahmen zur Aufstellung des Haushaltes in der Gemeinde Elbe-Parey diskutiert, so auch auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in Güsen.