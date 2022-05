Feuerwehr: Ist Schönebecks höchstes Wohnhaus sicher?

Die Ladenzeile vor dem zehn-geschossigen Wohnblock in der Moskauer Straße würde einen Feuerwehreinsatz erschweren. Die Drehleiter könnte nur an den Giebelseiten des Blocks die komplette Höhe des Gebäudes erreichen. Ist das ausreichend?

Der zehngeschossige Wohnblock an der Moskauer Straße in Schönebeck. Die vorgelagerte Ladenzeile erschwert den Einsatz der Drehleiter.

Schönebeck - Der zehngeschossige Wohnblock an der Moskauer Straße ist das höchste bewohnte Gebäude der Stadt Schönebeck. Aus diesem Grund probt die Schönebecker Feuerwehr auch hier das Anleitern, also den Einsatz der Drehleiter. Ende April wurde unter anderem der Schönebecker Sebastian Schröder Zeuge dieser Übung. „Mit einem äußerst steilen Anstellwinkel konnte die gesamte Gebäudehöhe erreicht werden“, so Schröder.