Am Sonnabend feierten die Schönebecker zum 25. Mal das Lichterfest im Kurpark von Bad Salzelmen.

25. Lichterfest in Schönebeck

Bad Salzelmen. - Dem teils eher grauen Wetter am Sonnabend wurde im Kurpark von Bad Salzelmen mit bunten Farben entgegengewirkt. Denn beim inzwischen 25. Lichterfest wurde die Parkanlage in den Abendstunden wieder mit Scheinwerfern beleuchtet und in Szene gesetzt – und besonders farbenfroh wurde es beim Abschlussfeuerwerk über der Kurparkbühne.