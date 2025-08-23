weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Halberstädter See wird Erlebnis-Hotspot: Neue Pläne für Freizeit, Events und Action

Der Halberstädter See steht vor einem Wandel. Die Ideen für die Umgestaltung des Ausflugsziels im Harz setzen auf Erlebnis, sie reichen weit über das klassische Badeerlebnis hinaus. Erste Einblicke machen neugierig.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 23.08.2025, 11:22
Blick auf den ganz früh am Morgen noch menschenleeren Badebereich am Halberstädter See.
Blick auf den ganz früh am Morgen noch menschenleeren Badebereich am Halberstädter See. Foto: Ulrich Schrader

Halberstadt. - Das Idyll allein reicht nicht. Der Halberstädter See ist groß, super sauber und bietet Badegästen notwendige Infrastruktur. Doch die Ansprüche ändern sich. Darauf will nun Halberstadt reagieren.