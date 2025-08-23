Ausflugsziel im Harz Halberstädter See wird Erlebnis-Hotspot: Neue Pläne für Freizeit, Events und Action
Der Halberstädter See steht vor einem Wandel. Die Ideen für die Umgestaltung des Ausflugsziels im Harz setzen auf Erlebnis, sie reichen weit über das klassische Badeerlebnis hinaus. Erste Einblicke machen neugierig.
Aktualisiert: 23.08.2025, 11:22
Halberstadt. - Das Idyll allein reicht nicht. Der Halberstädter See ist groß, super sauber und bietet Badegästen notwendige Infrastruktur. Doch die Ansprüche ändern sich. Darauf will nun Halberstadt reagieren.