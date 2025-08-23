Ausflugsziel im Harz Halberstädter See wird Erlebnis-Hotspot: Neue Pläne für Freizeit, Events und Action

Der Halberstädter See steht vor einem Wandel. Die Ideen für die Umgestaltung des Ausflugsziels im Harz setzen auf Erlebnis, sie reichen weit über das klassische Badeerlebnis hinaus. Erste Einblicke machen neugierig.