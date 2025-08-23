Er ist bei vielen Veranstaltungen im Altmarkkreis Salzwedel zu Gast, aber bei der wichtigsten fehlte er. Warum die Entscheidung von Landrat Steve Kanitz falsch war...

Kommentar zum Fehlen des Landrates bei der Demo in Brüchau: Falsche Entscheidung

Altmarkkreis Salzwedel - Er ist viel unterwegs. Scheu vor Außer-Haus-Terminen kann Landrat Steve Kanitz niemand vorwerfen. Auch die Wochenenden sind für ihn meist nicht frei. Organisatoren von Musik- oder Vereinsfesten, die Betreuer der Jugendwehren, Veranstalter von Messen oder Aktionstagen können ihn oft bei sich begrüßen. Einen Landrat haben eben viele gern bei sich zu Gast. Und Kanitz nimmt sich Zeit und schaut vorbei. Leider nur nicht bei der wichtigsten Demo der Altmark jüngst in Brüchau...