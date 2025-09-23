weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Zu einem Benefizkonzert lädt das Orchester „Saitenspiel“ ein. Weitere Mitwirkende sind „BelaBrass“ und der Gymnasiums-Chor. Die Spenden werden für ein ganz besonderes Projekt in Schönebeck verwendet.

Von Olaf Koch 23.09.2025, 14:20
Feenküsse, „Saitenspiel“ und Benefizkonzert geben auch in diesem Jahr wieder den Dreiklang, wie diese Musikerinnen zeigen.
Feenküsse, „Saitenspiel“ und Benefizkonzert geben auch in diesem Jahr wieder den Dreiklang, wie diese Musikerinnen zeigen. Archivfoto: Susanne Reichel-Visontay

Schönebeck. - Ein ganz besonderes Konzert wird es am kommenden Montag geben. Das Streichorchester „Saitenspiel“ der Kreismusikschule gibt sein traditionelles Benefizkonzert. Die Zuhörer erwartet berauschende und mitreißende Musik von Georg Friedrich Händel und Filmmusik von Ennio Morricone. Die Spenden kommen in diesem Jahr einem ganz besonderen Zweck zugute.