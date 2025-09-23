Zu einem Benefizkonzert lädt das Orchester „Saitenspiel“ ein. Weitere Mitwirkende sind „BelaBrass“ und der Gymnasiums-Chor. Die Spenden werden für ein ganz besonderes Projekt in Schönebeck verwendet.

Filmmusik soll für einen neuen Bungalow in Schönebeck sorgen

Feenküsse, „Saitenspiel“ und Benefizkonzert geben auch in diesem Jahr wieder den Dreiklang, wie diese Musikerinnen zeigen.

Schönebeck. - Ein ganz besonderes Konzert wird es am kommenden Montag geben. Das Streichorchester „Saitenspiel“ der Kreismusikschule gibt sein traditionelles Benefizkonzert. Die Zuhörer erwartet berauschende und mitreißende Musik von Georg Friedrich Händel und Filmmusik von Ennio Morricone. Die Spenden kommen in diesem Jahr einem ganz besonderen Zweck zugute.