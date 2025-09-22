Die Personalnot in den Magdeburger Schwimmenhallen ist groß. Weil Mitarbeiter langfristig ausfallen und sich niemand bewirbt, gibt es jetzt Konsequenzen für alle Badegäste.

Das müssen Badegäste jetzt wissen

Der Betrieb der Schwimmhallen in Magdeburg wird unter der akuten Personalnot leiden.

Magdeburg. - Immer wieder mussten Schwimmhallen oder Freibäder in Magdeburg kurzfristig für einige Tage schließen. Der Grund war neben technischen Problemen meist: akute Personalnot. Diese hat sich inzwischen so weit verschärft, dass die Stadtverwaltung nun dauerhafte Einschränkungen im Badebetrieb durchsetzen muss.