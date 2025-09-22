Das müssen Badegäste jetzt wissen SOS in Magdeburger Schwimmhallen: Akute Personalnot hat nun Folgen
Die Personalnot in den Magdeburger Schwimmenhallen ist groß. Weil Mitarbeiter langfristig ausfallen und sich niemand bewirbt, gibt es jetzt Konsequenzen für alle Badegäste.
Aktualisiert: 23.09.2025, 14:54
Magdeburg. - Immer wieder mussten Schwimmhallen oder Freibäder in Magdeburg kurzfristig für einige Tage schließen. Der Grund war neben technischen Problemen meist: akute Personalnot. Diese hat sich inzwischen so weit verschärft, dass die Stadtverwaltung nun dauerhafte Einschränkungen im Badebetrieb durchsetzen muss.