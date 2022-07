Förderschüler in Schönebeck kommen durch Karate in Bewegung

Schönebeck - „Wir starten wie immer mit einer kurzen Meditation“, fordert Max Hantel die sechs Schüler der Förderschule Lindenstraße, die aufgereiht vor ihm in der Sporthalle der Schule stehen, zum gemeinsamen Schweigen auf. Ein kurzer Moment der Stille folgt, bevor es dann endlich so richtig losgehen kann. Schließlich sind die Schüler aufgeregt, wollen sie an diesem Tag Mitte Dezember 2021 doch ihre Prüfung für den Weiß-Gelben-Karate-Gürtel ablegen. Darauf hat die Gruppe, die eigentlich aus insgesamt acht Schülern und zwei Schülerinnen besteht, über Wochen seit Schuljahresbeginn hingearbeitet.