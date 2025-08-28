Eine Frau aus Barby war vor dem Amtsgericht Schönebeck wegen Beleidigung und Volksverhetzung angeklagt. Richter Bruns sprach das Urteil.

Frau aus Barby pöbelt Urkainerin an - und muss vor Gericht

Wegen Volksverhetzung und Beleidigung stand eine Frau aus Barby vor dem Schönebecker Amtsgericht.

Schönebeck/Barby. - Dass die Latte für Volksverhetzung extrem niedrig liegt, das musste jetzt eine Frau aus Barby vor dem Schönebecker Amtsgericht erfahren. Sie beschimpfte und beleidigte eine Ukrainerin unter anderem mit den Worten, dass sie jetzt verstehen könne, warum Russland die Ukraine angegriffen habe, dass die Schmarotzer wieder dorthin zurückgehen sollten, wo sie hergekommen seien, und als Dreckspack. Damit war aus Sicht der Staatsanwaltschaft Magdeburg der Tatbestand der Volksverhetzung und der Beleidung erfüllt.