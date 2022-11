Freibad in Schönebeck: Kleineres Becken nach Sanierung?

Schönebeck - Dass das Schönebecker Freibad saniert werden soll und auch Fördergelder in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro dafür bewilligt worden sind, ist keine Neuigkeit. Neuigkeiten gibt es aber über die Art und Weise der Sanierung – und diese sorgen bei Stadtrat Mark Kowolik (Bunte Fraktion) für Stirnrunzeln und kritische Worte in Richtung Verwaltung. „Offenbar ist geplant, das 50-Meter-Schwimmbecken auf 25 Meter zu verkleinern“, berichtet Kowolik. Er habe davon erst im Rahmen der Bürgerversammlung in Felgeleben am Dienstagabend erfahren, als Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) die Pläne für das Freibad erläuterte.