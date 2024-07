Der Wartenberg in Calbe soll eine neue Ausrichtung bekommen: weg von der Tierhaltung hin zu neuen Attraktionen für möglichst viele Altersgruppen. Studenten aus Dessau entwicklen hierzu Ideen.

Freizeit: Studenten entwickeln neue Ideen für Wartenberg in Calbe

Der Wartenberg ist früher ein Anziehungspunkt für die Bürger aus den Orten rund um Calbe gewesen. In Zukunft soll der Berg wieder attraktiver werden. Studenten erarbeiten dazu Ideen.

Calbe. - In diesem Sommer beschäftigen sich Studenten aus Dessau mit der Zukunft des Wartenberges. Die Stadt Calbe will die einst beliebte Freizeiteinrichtung neu beleben und sich dabei von der Tierhaltung verabschieden. Das hatten die Stadträte zusammen mit dem neuen Stadtentwicklungskonzept beschlossen. Künftig soll der Wartenberg die Menschen in der Stadt und der Region anders begeistern und anziehen.