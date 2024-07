Die ersten Zweiebeln sind schon reif, die Ernte kann beginnen. Doch wie wird die Ernte in diesem Jahr ausfallen? Die letzten Jahre waren schwierig für die Calbenser Zwiebelbauern.

Zwiebeln sind reif: Mit was für einer Ernte Bauern in Calbe rechnen

Landwirtschaft in Calbe

Calbe. - Rund um Calbe startet in diesen Tagen die Zwiebelernte. Dabei beginnt der Ernteeinsatz bei den Steckzwiebeln. Sie haben sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt und sind schön groß geworden, sagt Heiko Brand von der Calbenser Handelsgesellschaft, die die Zwiebeln am Stadtrand von Calbe einlagert. Welche Ernte er erwartet und welche Schäden Zwiebeldiebe anrichten.