Schönebeck. - Das geht so wohl heute nicht mehr. Als sich kurz nach der politischen Wende die Fernwärmeversorgungs GmbH Schönebeck mit 50.000 D-Mark in bar im Alleingang gründet, fehlt dem neuen Unternehmen eine Heimat. Auf der Salineinsel steht zu dieser Zeit jedoch die alte Bauarbeiterunterkunft des komplexen Wohnungsbaus leer, wie so manches in der damaligen Zeit, einsam und verlassen, weil es volkseigene Betriebe über Nacht nicht mehr gab. Friedrich Husemann nennt die einfache Baracke „herrenlos“, der sie für die neugründete Fernwärmeversorgung einfach abbauen und im Malzmühlenfeld wieder aufbauen lässt. Unternehmensschild dran: Fertig.