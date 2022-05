Führerschein: So kommen Fahrschüler an Prüfungstermine im Salzlandkreis

Staßfurt/Schönebeck - vs

Nach Problemen und Kritik um fehlende Termine für die Führerscheinprüfungen hat der Kreis jetzt reagiert und eine Lösung gefunden.

Wer eine Führerscheinprüfung ablegen will, muss das beim zuständigen Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr beantragen. Der Salzlandkreis hat dafür jetzt ein spezielles Zeitfenster geöffnet, teilte die Pressestelle gestern mit.

Führerscheinprüfung beantragen: Diese Unterlagen sind notwendig

Fahrschüler können ab sofort mit Termin ihre Antragsunterlagen immer dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr sowie 13.30 Uhr bis 18 Uhr in der Fahrerlaubnisbehörde in der Kalistraße 11 in Bernburg abgeben. Ein notwendiger Termin dafür könne online auf der Internetseite des Salzlandkreises unter der Rubrik „Fahrschulanträge“ vereinbart werden. Der Antrag müsse rechtzeitig vor den Prüfungen gestellt werden, da die Bearbeitungsdauer rund vier Wochen Zeit in Anspruch nimmt, hieß es.

Einzureichen ist mit dem Antrag unter anderem der Personalausweis, eine Sehtest-Bescheinigung sowie ein Nachweis zu einer absolvierten Erste-Hilfe-Schulung. Notwendig ist auch die Vorlage eines Lichtbilds sowie Name und Anschrift der Fahrschule. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf der Internetseite des Salzlandkreises.

Führerschein: Antrag in Bernburg, Barby, Könnern, Nienburg, Staßfurt, Bördeland und Egeln möglich

Die Unterlagen können nicht nur in der Fahrerlaubnisbehörde in Bernburg, sondern auch in den Stadtverwaltungen Barby, Könnern, Nienburg, Staßfurt, Bördeland und der Verbandsgemeinde Egelner Mulde abgegeben werden. Diese Kommunen haben Dienstleistungsvereinbarungen mit dem Kreis, um derartige Aufgaben für den Kreis vor Ort zu erledigen. Sie ersparen den Bürgern damit lange Wege.

Im vergangenen Jahr erteilte die Fahrerlaubnisbehörde 971 Personen erstmals eine Erlaubnis, eine Führerscheinprüfung abzulegen, im Jahr davor waren es 1205. Hinzu kamen jeweils rund 730 Anträge auf Erweiterung des Führerscheins.