Eggersdorf. - „Der Seniorenrat entwickelt seine Aufgaben in eigener Initiative, er ist unabhängig von Parteien, Konfessionen, Verbänden und Vereinen“, sagt Rosemarie Ziem, Vorsitzende des Seniorenrats Bördeland. Soll heißen: Hier ist jeder willkommen, der das 55. Lebensjahr erreicht hat und sich ehrenamtlich für Senioren beteiligen will. Analog zur Wahl für die Gemeindevertretungen in den sieben Ortsteilen, wird demnächst auch die Berufung für die freiwillige Mitarbeit im Gremium des Seniorenrates für die kommenden fünf Jahre erfolgen.

Am Mittwoch blickte die Gründerin Rosemarie Ziem gemeinsam mit ihren Mitstreitern auf die geleistete Arbeit in der zurückliegenden Zeit. Bürgermeister Marco Schmoldt und sein Vorgänger Bernd Nimmich wurden dazu herzlich als Gäste begrüßt.

Marco Schmoldt und das Ratsmitglied Bernd Nimmich betonten in ihren Ausführungen, dass die Planung eines neuen Seniorenrates für die Gemeinde wichtig sei und zur Tradition werden soll.

Die Vorsitzende des Seniorenrates, Rosemarie Ziem, dankte zunächst ihren Mitstreitern für ihr ehrenamtliches Engagement. Was wurde nun erreicht?

Initiative im Alter

Mit vielen älteren Bürgern wurden im Vorfeld umfangreiche Gespräche geführt, mit der Zielstellung, wie man ihnen in allen Lebenslagen erforderliche Hilfe und Unterstützung geben kann. Die Sicherung der Unabhängigkeit im Alter stand dabei immer im Vordergrund. Das Projekt barrierefreies Wohnen fand besondere Beachtung und einige notwendige Umbauten in den staatlichen Gebäuden und Wohnungen der Gemeinde konnten bereits erfolgen. Tatkräftig halfen die Mitarbeiter während der Pandemie im Impfzentrum. Gemeinsam mit der Volkssolidarität wurde den Flüchtlingen aus der Ukraine Hilfe angeboten und notwendige Unterstützung gegeben. Ein wesentlicher Fakt der Arbeit des Seniorenrates ist unter anderem der beidseitige Austausch mit der Gemeinde. Das bedeutet, dass Vorschläge oder öffentliche Beschlussvorlagen aus der Verwaltung heraus, die die Senioren betreffen, zuvor mit dem Seniorenrat diskutiert wurden. Selbständig wurden aber auch vom Seniorenrat Vorschläge und Ideen an den Gemeinderat eingebracht.

Bedeutung des Seniorenrats

Was 2016 aus der Taufe gehoben wurde, hat Fahrt aufgenommen und bereichert die Gemeinde Bördeland seit dieser Zeit. Der Seniorenrat im Bördeland hat einen großen Stellenwert: Die steigende Zahl der Senioren in der Gemeinde verdeutlicht die Notwendigkeit, der Altersgerechtigkeit des Gemeindewesens noch weiter als bisher besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der Tag der Senioren wurde in all den Jahren mit einem großen Sommerfest begangen an dem auch die Senioren aus Schönebeck, Calbe und Barby teilnahmen. Die Planung und Durchführung dieser Großveranstaltungen lag dabei immer bei Bördelands Seniorenrat in Verbindung mit der Volkssolidarität und der großzügigen Unterstützung der Gemeinde.

Aber auch drei Tagesfahrten wurden durchgeführt. So unter anderem ein Erfahrungsaustausch mit Vertretern aus Burg. Die barrierefreie Fußgängerzone in der Innenstadt von Naumburg wurde in Augenschein genommen. Außerdem erfolgte eine Fahrt nach Warnemünde. Hier wurde untersucht wie das Busunternehmen die Reisepläne der älteren Generation unterstützt und seniorenfreundlich gestaltet. Der Vertrag des Seniorenrates mit der Gemeinde läuft natürlich weiter, soll aber demnächst aktualisiert werden.