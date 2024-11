Biere. - Pakte einfach und rund um die Uhr abholen und annehmen, das ist derzeit in der Gemeinde Bördeland noch eine Wunschvorstellung. Doch es gibt einen Lichtblick: So kündigt die DHL der Gemeinde an, dass eine Packstation für Pakete in Biere an der Pferdeschwemme denkbar wäre. Bürgermeister Marco Schmoldt stellte dafür schon vor zwei Jahren einen Antrag. Nachdem er es Anfang diesen Jahres erneut versuchte, kam nun die positive Rückmeldung.

