Dabei aber doch unschlüssig. Pascal Hartmann, Dennis Bethke und Ben Spangenberg (von links nach rechts) stehen am Eingang und Anfang einer möglichen Zukunft bei Iso-Bau in Schönebeck. Oder doch woanders. Die Mitarbeiterschulung der Firma Kaimann gab einen Eindruck, was sie erwarten kann.

Foto: Stefan Demps