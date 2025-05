In seinem Garten in Schönebeck hat sich Uwe Meinz einen Ort geschaffen, wo Tomaten, exotische Pflanzen und drei Schildkröten ihr zu Hause haben.

Schönebeck: So fand Uwe Meinz sein Paradies in Felgeleben

In seinem Gewächshaus hat Uwe Meinz 130 verschiedene Tomaten stehen.

Schönebeck. - Verschiedene Bananenpflanzen, Zitronenbäume, Kiwi-Sträucher und in der Mitte ein Teich mit vielen Kois, an dem sich drei Schildkröten sonnen: So sieht das kleine Paradies aus, dass sich Uwe Meinz mit seiner Frau Liane geschaffen hat.