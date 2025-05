So stark sind Albrecht und Ingrid Schmidt in Wolmirstedt verwurzelt

60 Jahre Ehe - Diamantene Hochzeit in Wolmirstedt

Albrecht und Ingrid Schmidt haben am 15. Mai 1965 geheiratet.

Wolmirstedt. - Das Ja-Wort haben sich Albrecht und Ingrid Schmidt vor 60 Jahren gegeben, am 15. Mai 1965 in Wolmirstedt. „Es war eine der ersten sozialistischen Hochzeiten“, lacht Ingrid Schmidt. Was hat es damit auf sich?