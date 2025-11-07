Nach knapp einem Jahr steht die Wärmeplanung für die Kleinstadt Calbe. Der beauftragte Planer gibt Entwarnung und sieht vor allem in der Kernstadt wenig Änderungspotenzial in der Zukunft.

Bürgermeister Sven Hause (l.) ist hier mit den Stadträten Alexander Sieche und Oliver Uhlmann (r.) nach der Vorstellung der Wärmeplanung im Gespräch.

Calbe. - Knapp ein Jahr nachdem der Stadtrat die Wärmeplanung für die Kleinstadt in Auftrag gegeben hat, liegen jetzt die Ergebnisse vor. In dieser Woche hat das beauftragte Planungsbüro Happold im Rathaus die Ergebnisse der monatelangen Arbeit öffentlich vorgestellt.