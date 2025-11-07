weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Nach knapp einem Jahr steht die Wärmeplanung für die Kleinstadt Calbe. Der beauftragte Planer gibt Entwarnung und sieht vor allem in der Kernstadt wenig Änderungspotenzial in der Zukunft.

Von Thomas Höfs 07.11.2025, 10:00
Bürgermeister Sven Hause (l.) ist hier mit den Stadträten Alexander Sieche und Oliver Uhlmann (r.) nach der Vorstellung der Wärmeplanung im Gespräch.
Bürgermeister Sven Hause (l.) ist hier mit den Stadträten Alexander Sieche und Oliver Uhlmann (r.) nach der Vorstellung der Wärmeplanung im Gespräch. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Knapp ein Jahr nachdem der Stadtrat die Wärmeplanung für die Kleinstadt in Auftrag gegeben hat, liegen jetzt die Ergebnisse vor. In dieser Woche hat das beauftragte Planungsbüro Happold im Rathaus die Ergebnisse der monatelangen Arbeit öffentlich vorgestellt.