weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Rechnung Wasser- und Abwasserverband: Millionenüberschuss des Staßfurter Verbands übertrifft Erwartung

Rechnung Wasser- und Abwasserverband Millionenüberschuss des Staßfurter Verbands übertrifft Erwartung

Für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ Staßfurt ist beim Jahresabschluss 2024 ein dickes Plus festgestellt worden.

Von René Kiel 07.11.2025, 12:06
Wirtschaftsprüfer Ludwig Wiere bestätigt dem Staßfurter Verband eine ordnungsgemäße Jahresrechnung.
Wirtschaftsprüfer Ludwig Wiere bestätigt dem Staßfurter Verband eine ordnungsgemäße Jahresrechnung. Foto: René Kiel

Staßfurt/Egeln/Hecklingen/ Güsten. - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt hat den Jahresabschluss 2024 einstimmig festgestellt und dem Geschäftsführer Andreas Beyer Entlastung erteilt. Er war zuvor von der RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH in Leipzig testiert und vom Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises bestätigt worden.