Für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ Staßfurt ist beim Jahresabschluss 2024 ein dickes Plus festgestellt worden.

Staßfurt/Egeln/Hecklingen/ Güsten. - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt hat den Jahresabschluss 2024 einstimmig festgestellt und dem Geschäftsführer Andreas Beyer Entlastung erteilt. Er war zuvor von der RSM Ebner Stolz Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Partnerschaft mbH in Leipzig testiert und vom Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises bestätigt worden.