Seit Anfang des Jahres verteilt der Verein „AllesRetter“ aus Magdeburg auch in Schönebeck Lebensmittel. Die Arbeitsabläufe haben sich eingespielt, die Zahl der Nutzer scheint anzusteigen.

Gegen Lebensmittelverschwendung: Angebot in Schönebeck weiter etabliert

„AllesRetter“-Vereinsvorsitzende Sybille Matthes mit Falko Werner bei einem Termin in Schönebeck. Hier entluden sie den bis zur Kante mit Baumkuchen gefüllten Kofferraum. Der Verein setzt sich gegen Lebensmittelverschwendung ein.

Schönebeck/magdeburg. - Die neue Schönebecker „Außenstelle“ des Magdeburger Vereins „AllesRetter“ hat sich seit Anfang des Jahres nun weiter etabliert und gefestigt. Das teilt Vereinsmitglied Falko Werner auf Anfrage der Volksstimme mit. Die „AllesRetter“ setzen sich gegen Verschwendung ein – vor allem bei Lebensmitteln. Dazu holen sie Waren von Supermärkten ab, die nicht mehr in den Verkauf sollen, und stellen diese an Verteilerstationen zur Verfügung. Jeder kann einfach zu den Verteilstationen kommen und sich Lebensmittel und Co. mitnehmen. Über kleine Spenden als Kompensation freut sich der Verein.