Schönebeck/Magdeburg. - Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut dem Statistischen Bundesamt pro Jahr in Deutschland im Müll. Der aus Magdeburg stammende Verein „AllesRetter“ hat was gegen diese enorme Verschwendung – und arbeitet seit 2019 tatkräftig daran, dem entgegenzuwirken. Der Verein sammelt Lebensmittel von Supermärkten ein und verteilt sie unter den Menschen. Seit Anfang des Jahres sind die „AllesRetter“ nun auch in Schönebeck aktiv und stellen gegen eine Spende von wenigen Euro Lebensmittel und mehr zur Verfügung. An wen richtet sich das Angebot, wie läuft die Lebensmittelrettung ab und wo können sich die Schönebecker mit den Waren eindecken?

