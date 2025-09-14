Glocken in Barby Geläut soll wiederbelebt werden
Seit dem Frühsommer schweigen die beiden alten Glocken auf dem Barbyer Marienkirchturm. Mit Hilfe einer Spendensammlung soll sich das ändern. Ziel ist, dass die Reparatur bis Weihnachten abgeschlossen ist.
Barby. - „Die Reparatur der beiden Glocken kostet rund 15.000 Euro“, sagt Klaus Strobel, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates Barby. Einen Teil dieser Summe hofft die Gemeinde aus dem Budget des Kirchenkreises Egeln zu bekommen, ein Teil sind Eigenmittel der evangelischen Gemeinde.