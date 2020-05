Für einen Glückspilz aus dem Salzlandkreis dürfte Himmelfahrt 2020 ein unvergessliches Datum sein.

Bernburg/Schönebeck/Staßfurt (vs) l Eine Person aus dem Salzlandkreis kann sich über seinen satten Lottogewinn freuen. Der Glückspilz sicherte sich bei der Ziehung am Mittwochabend den Hauptgewinn in der Zusatzloterie Super 6 und ist nun um 100.000 Euro reicher. Das teilt Lotto-Toto am Freitag mit.

Er tippte die sechsstellige Super-6-Gewinnzahl richtig. Lotto-Toto nach steht die Chance dafür bei 1 zu 1 Million. Eingesetzt hatte der Spieler 7,35 Euro.

Im Salzlandkreis gibt es 2020 bereits 17 Lottospieler, die mehr als 5000 Euro gewonnen haben. Erst Mittel April hatte eine Person bei Eurojackpot 85.000 Euro gewonnen.