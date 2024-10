Derzeit wird in den Hausarztpraxen in Schönebeck wieder gegen die Grippe geimpft. Die Krankenkassen zahlen nicht nur für über 60-Jährige die Schutzimpfung.

Grippeschutz-Impfung in Schönebeck: Wer sollte sich wann impfen lassen?

Schönebeck. - Fieber, Husten, Halsschmerzen und ein Gefühl der Schwäche – eine Grippeerkrankung kann ziemlich unangenehm werden. Jedoch gibt es einen soliden Schutz – die Impfung. Und aktuell sind die Hausärzte in Schönebeck und anderswo mitten in der Impfsaison. Die beginnt in der Regel ab Anfang Oktober. „Da steigt dann die Nachfrage nach den Grippeschutz-Impfungen immer merklich an“, berichtet Robin John vom Hausarztteam Schönebeck.