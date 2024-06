Die Volksstimme begleitet die Auszubildenden von Thyssenkrupp in Schönebeck durch dieLehrzeit. Das erste Jahr ist nun fast vorbei und es ging an die Maschinen.

Großes Ziel der Ausbildung bei Thyssenkrupp in Schönebeck ist die Spezialisierung

Marie Welzenbach durchläuft während ihrer Ausbildung viele Bereiche. Hier ist sie in der Induktionswerkstatt.

Schönebeck. - Hochzufrieden ist Benjamin Reimann, Fachverantwortlicher bei Thyssenkrupp Steering in Schönebeck mit der Qualität der Auszubildenen. 17, damit ist die Zahl seit Dezember gleich geblieben, sind im Unternehmen beschäftigt. In den letzten Monaten standen Schulung und Einweisungen an Geräte und Maschinen aber auch sehr viel Schule auf dem Programm. Für einen Teil der Azubis ist Halbzeit.